Труханов вручил пограничникам спецтехнику для охраны государственной границы

Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил пограничникам 40 нагрудных видеорегистраторов, компьютерную технику и 2 автомобиля марки "Toyota Corolla".
Об этом сообщает пресс-служба городского головы.
Новейшие технические средства военнослужащие Одесского пограничного отряда получили в рамках Городской целевой программы "Безопасный город Одесса" на 2020-2022 годы.
"Согласно этой программе мы разработали все те мероприятия, которые позволять обеспечить безопасность в нашем городе. Мир - это то, чего хотят в каждой семье в Украине и в Одессе. Сегодня мы передали оборудований в подразделения для эксплуатации. Думаю, что это позволит им более качественно выполнять задачи", - отметил Геннадий Труханов.
Новые технические средства значительно повысят возможность правоохранители прекращать и одновременно фиксировать проявления противоправной деятельности на границе, а также оперативно реагировать на изменения в обстановке непосредственно на государственной границе.
Начальник Южного регионального управления генерал-майор Сергей Мул поблагодарил городского голову за постоянную надежную поддержку и всестороннюю помощь управлению в исполнении возложенных задач по охране государственной границы и осуществления пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.
"Мы очень благодарны городской власти за то, что нам помогли: передали радиостанции, видеорегистраторы, такие необходимые для защиты нашего персонала, защиты прав и свобод граждан, если он считает, что наш сотрудник действует противозаконно. Это все будет выдано в пункты пропуска Одесского гарнизона и будет использоваться в охране государственной границы", - подчеркнул Сергей Мул.
Ранее сообщалось, что в Одессе создадут мемориальный комплекс жертвам трагедии 1941 года.