Труханов вручил пограничникам спецтехнику для охраны государственной границы

Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил пограничникам 40 нагрудных видеорегистраторов, компьютерную технику и 2 автомобиля марки "Toyota Corolla".

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

Новейшие технические средства военнослужащие Одесского пограничного отряда получили в рамках Городской целевой программы "Безопасный город Одесса" на 2020-2022 годы.

"Согласно этой программе мы разработали все те мероприятия, которые позволять обеспечить безопасность в нашем городе. Мир - это то, чего хотят в каждой семье в Украине и в Одессе. Сегодня мы передали оборудований в подразделения для эксплуатации. Думаю, что это позволит им более качественно выполнять задачи", - отметил Геннадий Труханов.

Новые технические средства значительно повысят возможность правоохранители прекращать и одновременно фиксировать проявления противоправной деятельности на границе, а также оперативно реагировать на изменения в обстановке непосредственно на государственной границе.

Начальник Южного регионального управления генерал-майор Сергей Мул поблагодарил городского голову за постоянную надежную поддержку и всестороннюю помощь управлению в исполнении возложенных задач по охране государственной границы и осуществления пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.

"Мы очень благодарны городской власти за то, что нам помогли: передали радиостанции, видеорегистраторы, такие необходимые для защиты нашего персонала, защиты прав и свобод граждан, если он считает, что наш сотрудник действует противозаконно. Это все будет выдано в пункты пропуска Одесского гарнизона и будет использоваться в охране государственной границы", - подчеркнул Сергей Мул.

Ранее сообщалось, что в Одессе создадут мемориальный комплекс жертвам трагедии 1941 года.