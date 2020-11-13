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Труханов вручив прикордонникам спецтехніку для охорони державного кордону

Одеса, П'ятниця 13 листопада 2020 18:58
Труханов вручив прикордонникам спецтехніку для охорони державного кордону
Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Мер Одеси Геннадій Труханов вручив прикордонникам 40 нагрудних відеореєстраторів, комп'ютерну техніку та 2 автомобілі марки "Toyota Corolla".

Про це повідомляє прес-служба міського голови.

Новітні технічні засоби військовослужбовці Одеського прикордонного загону отримали в рамках Міської цільової програми "Безпечне місто Одеса" на 2020-2022 роки.

"Згідно з цією програмою ми розробили всі ті заходи, що дозволять забезпечити безпеку в нашому місті. Мир - це те, чого хочуть в кожній родині в Україні і в Одесі. Сьогодні ми передали обладнання в підрозділи для експлуатації. Думаю, що це дозволить їм більш якісно виконувати завдання", - зазначив Геннадій Труханов.

Нові технічні засоби значно підвищать можливість правоохоронці припиняти і одночасно фіксувати прояви протиправної діяльності на кордоні, а також оперативно реагувати на зміни в обстановці безпосередньо на державному кордоні.

Начальник Південного регіонального управління генерал-майор Сергій Мул подякував міському голові за постійну надійну підтримку і всебічну допомогу управлінню у виконанні покладених завдань з охорони державного кордону та здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон.

"Ми дуже вдячні міській владі за те, що нам допомогли: передали радіостанції, відеореєстратори, такі необхідні для захисту нашого персоналу, захисту прав і свобод громадян, якщо він вважає, що наш співробітник діє протизаконно. Це все буде видано в пункти пропуску Одеського гарнізону і буде використовуватися в охороні державного кордону", - підкреслив Сергій Мул.

Раніше повідомлялося, що в Одесі створять меморіальний комплекс жертвам трагедії 1941 року.

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Новини України Суспільство ОдесаГенадій Труханов

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