Труханов: в питаннях удосконалення системи освіти одеські вчителі - на передовій

Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)

В Одесі стартував п'ятий відкритий освітній форум "Сучасна одеська школа. Партнерство заради майбутнього". Він проходить у всіх районах міста.

Про це повідомляє прес-служба міського голови.

"Форум протягом п'яти років показує свою ефективність. Основне завдання на якій ми зосередимося - робота в період пандемії: як дотримуватися всі обмеження, убезпечити дітей і вести контроль разом з батьківськими комітетами. Вироблення взаємодії за всіма напрямами - основний порядок денний, який буде обговорюватися", - заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, в шкільних класах розгорнули п'ять локацій за напрямами, у кожній з яких фахівці обговорили напрацювання, підготовлені заздалегідь.

"Напередодні нового календарного року ми повинні спланувати свої дії таким чином, щоб, в першу чергу, задовольнити найбільш актуальні, болючі і цікаві моменти для наших батьків, учнів і педагогів. Плануючи основну роботу, ми, як зазвичай, зупинилися на п'яти основних напрямках: сучасний освітній простір, якість освіти, інклюзія, як найболючіше виклик сьогоднішнього часу, організація освітнього процесу в умовах карантину, шкільна медіація та конфліктологія", - розповіла директор міського департаменту освіти Олена Буйневич.

Із запропонованих ідей будуть відібрані найкращі, які потім профінансують і реалізують у рамках Міської програми розвитку освіти Одеси.

Нагадаємо, раніше Геннадій Труханов заявив, що громадський бюджет - майданчик для реалізації ініціатив одеситів.