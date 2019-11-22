Труханов не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда

В Высшем антикоррупционном суде не состоялось запланированное заседание по делу Одесского городского головы Геннадия Труханова по причине его неявки в суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Отмечается, что на сегодня было запланировано разбирательство по делу об обвинении Труханова в декларации недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины).



"Однако на заседание не явился обвиняемый, по словам адвоката по причине болезни. Из-за отсутствия обвиняемого, коллегия судей решила отложить и назначить заседание на 09:00 час. 9 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что защита Труханова подаст подтверждения уважительных причин его неявки 22 ноября из-за болезни на следующее судебное заседание.

РБК-Украина писало, что 6 ноября, на заседании Высшего антикоррупционного суда прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры огласил обвинительный акт.