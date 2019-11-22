Труханов не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду

У Вищому антикорупційному суді не відбулося заплановане засідання у справі Одеського міського голови Геннадія Труханова через його неявку в суд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначається, що на сьогодні був запланований розгляд у справі про обвинувачення Труханова у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України).



"Однак на засідання не з’явився обвинувачений – за словами адвоката з причин хвороби. Зважаючи на відсутність обвинуваченого, колегія суддів вирішила відкласти розгляд та призначити засідання на 09:00 год. 9 грудня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що захист Труханова подасть підтвердження поважних причин його неявки 22 листопада через хворобу на наступне судове засідання.

РБК-Україна писало, що 6 листопада, на засіданні Вищого антикорупційного суду прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосив обвинувальний акт.