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Труханов не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду

Новини » Політика     22.11.2019 - 13:53
Труханов не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду
Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Засідання перенесли на 9 грудня

У Вищому антикорупційному суді не відбулося заплановане засідання у справі Одеського міського голови Геннадія Труханова через його неявку в суд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначається, що на сьогодні був запланований розгляд у справі про обвинувачення Труханова у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України).

"Однак на засідання не з’явився обвинувачений – за словами адвоката з причин хвороби. Зважаючи на відсутність обвинуваченого, колегія суддів вирішила відкласти розгляд та призначити засідання на 09:00 год. 9 грудня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що захист Труханова подасть підтвердження поважних причин його неявки 22 листопада через хворобу на наступне судове засідання.

Як повідомляє "Думська", Труханов не зміг прибути на засідання через те, що його прооперували вчора ввечері і він перебуває в лікарні. Діагноз не розголошують.

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, співробітники Служби безпеки України (СБУ), Державного бюро розслідувань (ДБР) і Генпрокуратури проводять обшуки в мерії Одеси і в муніципальному департаменті фінансів.

РБК-Україна писало, що 6 листопада, на засіданні Вищого антикорупційного суду прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосив обвинувальний акт.

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