Труханов: мы сделаем все для восстановления исторической справедливости

Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

Городская историко-топонимическая комиссия поддержала обращение мэра Одессы и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-ой Чапаевской Дивизии.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Facebook.



“Для этого есть все законные основания. В частности, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом”, - написал Геннадий Труханов.

То же, по словам Одесского городского головы, касается и улицы 25-ой Чапаевской Дивизии - легендарного формирования, которое защищало город от оккупантов в годы войны.

Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. Это те улицы, которые ранее были переименованы... Опубліковано Геннадієм Трухановим Пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.

"Впереди нам ещё предстоит много работы, но главные шаги уже сделаны. И мы сделаем все возможное, чтобы окончательно восстановить историческую справедливость", - подчеркнул мэр Одессы.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Одессы Геннадий Труханов решил вернуть в Одессу проспект Маршала Жукова и улицу 25-й Чапаевской Дивизии.

Как известно, проспект Маршала Жукова, улица 25-й Чапаевской дивизии и ещё около полусотни улиц, переулков и других топонимических объектов были переименованы по распоряжению Михаила Саакашвили в мае 2016 года, когда Саакашвили занимал пост председателя Одесской облгосадминистрации.