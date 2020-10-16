Труханов: ми зробимо все для відновлення історичної справедливості

Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)

Міська історико-топонімічна комісія підтримала звернення мера Одеси і прийняла рішення про повернення попередніх назв проспекту Маршала Жукова та вулиці 25-ї Чапаєвської Дивізії.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов в Facebook.



“Для цього є всі законні підстави. Зокрема, Георгій Жуков не підпадає під закон про декомунізацію, оскільки є борцем з фашизмом", - написав Геннадій Труханов.

То ж, за словами Одеського міського голови, стосується і вулиці 25-ї Чапаєвської Дивізії - легендарного формування, яке захищало місто від окупантів у роки війни.

Ми продовжуємо процедуру повернення одеськими вулицями попередніх назв. Це ті вулиці, які раніше були перейменовані... Опубліковано Геннадієм Трухановим П'ятниця, 16 жовтня 2020 р.

"Попереду нас ще чекає багато роботи, але головні кроки вже зроблені. І ми зробимо все можливе, щоб остаточно відновити історичну справедливість", - підкреслив мер Одеси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мер Одеси Геннадій Труханов вирішив повернути в Одесу проспект Маршала Жукова і вулицю 25-ї Чапаєвської Дивізії.

Як відомо, проспект Маршала Жукова, вулиця 25-ї Чапаєвської дивізії і ще близько півсотні вулиць, провулків та інших топонімічних об'єктів були перейменовані за розпорядженням Михайла Саакашвілі в травні 2016 року, коли Саакашвілі обіймав посаду голови Одеської облдержадміністрації.