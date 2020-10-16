ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Труханов: ми зробимо все для відновлення історичної справедливості

Одеса, П'ятниця 16 жовтня 2020 19:06
Труханов: ми зробимо все для відновлення історичної справедливості
Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Міська історико-топонімічна комісія підтримала звернення мера Одеси і прийняла рішення про повернення попередніх назв проспекту Маршала Жукова та вулиці 25-ї Чапаєвської Дивізії.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов в Facebook.

“Для цього є всі законні підстави. Зокрема, Георгій Жуков не підпадає під закон про декомунізацію, оскільки є борцем з фашизмом", - написав Геннадій Труханов.

То ж, за словами Одеського міського голови, стосується і вулиці 25-ї Чапаєвської Дивізії - легендарного формування, яке захищало місто від окупантів у роки війни.

Ми продовжуємо процедуру повернення одеськими вулицями попередніх назв. Це ті вулиці, які раніше були перейменовані...

Опубліковано Геннадієм Трухановим П'ятниця, 16 жовтня 2020 р.

"Попереду нас ще чекає багато роботи, але головні кроки вже зроблені. І ми зробимо все можливе, щоб остаточно відновити історичну справедливість", - підкреслив мер Одеси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мер Одеси Геннадій Труханов вирішив повернути в Одесу проспект Маршала Жукова і вулицю 25-ї Чапаєвської Дивізії.

Як відомо, проспект Маршала Жукова, вулиця 25-ї Чапаєвської дивізії і ще близько півсотні вулиць, провулків та інших топонімічних об'єктів були перейменовані за розпорядженням Михайла Саакашвілі в травні 2016 року, коли Саакашвілі обіймав посаду голови Одеської облдержадміністрації.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ОдесаГенадій Труханов

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся