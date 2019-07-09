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Труханов прокомментировал решение суда по делу против него


Суд Одессы вынес оправдательный приговор всем фигурантам "дела завода "Краян"

Мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал решение Малиновского райсуда по делу завода "Краян", фигурантом которого является он и его подчиненные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Главком".

Так, сегодня суд вынес оправдательный приговор всем фигурантам дела: обвинения прокуроров САП были признаны судом недоказанным, а действия мэра и его подчиненных - законными.

"Я благодарен одесситам за благоразумие. За доверие, мудрость и поддержку, благодаря которым между бесконечными заседаниями мы строили парки и строили школы, ремонтировали дороги и коммуникации. Все это - наша общая заслуга", - заявил Труханов.

Решение суда также прокомментировал кандидат в народные депутаты Украины по Киевскому району Дмитрий Танцюра.

"Сегодняшний оправдательный приговор - это не победа мэра, городских властей или депутатов, это - победа одесситов! Работа, которую ведет городская власть во главе с мэром Геннадием Трухановым - эффективная, продуктивная и востребованная", - сказал Танцюра.

Как известно, "дело завода "Краян" касается покупки здания бывшего завода "Краян" для размещения в нем Центра интегрированных услуг.

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