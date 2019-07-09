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Труханов прокоментував рішення суду по справі проти нього

Новини » Надзвичайні події    09.07.2019 - 20:58
Труханов прокоментував рішення суду по справі проти нього
Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Cуд Одеси виніс виправдувальний вирок всім фігурантам "справи заводу "Краян"

Мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував рішення Малиновського райсуду у справі заводу "Краян", фігурантом якої є він та його підлеглі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Главком".

Так, сьогодні суд виніс виправдувальний вирок всім фігурантам справи: звинувачення прокурорів САП було визнано судом недоведеним, а дії мера і його підлеглих - законними.

"Я вдячний одеситам за розсудливість. За довіру, мудрість і підтримку, завдяки яким між нескінченними засіданнями ми будували парки і зводили школи, ремонтували дороги і комунікації. Все це - наша спільна заслуга", - заявив Труханов.

Рішення суду також прокоментував кандидат у народні депутати України по Київському району Дмитро Танцюра.

"Сьогоднішній виправдувальний вирок - це не перемога мера, міської влади або депутатів, це - перемога одеситів! Робота, яку веде міська влада на чолі з мером Геннадієм Трухановим - ефективна, продуктивна і затребувана", - сказав Танцюра.

Як відомо, "справа заводу "Краян" стосується покупки будівлі колишнього заводу "Краян" для розміщення в ньому Центру інтегрованих послуг.

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Новини України ОдесаГенадій ТрухановСуд
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