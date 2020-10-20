Труханов: проект "Солнечный город" уже дает первые положительные результаты

Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

В Одессе на крыше многоквартирного жилого дома по улице Капитана Кузнецова, 114 установили солнечные панели. Работы проводились в рамках проекта "Солнечный город", который стартовал в начале 2020 года при содействии одесской мэрии.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

Реализация проекта осуществляется за счет привлеченных средств компаний, которые имеют соответствующую лицензию.

"Не новость, что во всем мире собирают солнечную энергию, существуют "зеленые тарифы", по которому собранная электроэнергия попадает в сеть. На крыше дома на Капитана Кузнецова собрано уже порядка 41 МВт электроэнергии - в денежном выражении - почти 280 тысяч гривен. По Одессе, в целом, тарифы - одни из самых низких в Украине. В этом доме тариф составляет 4 гривны 50 копеек, но в тех домах, которые находятся в ведении УК "Суворовский" усредненный тариф - 3 гривны 31 копейка и он самым низкий для города", - рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Солнечные батареи предназначены исключительно для генерации электрического тока, который будет направляться в электрическую сеть по "зеленому тарифу".

"Для жителей выгода очевидна - они получат отремонтированную крышу и впоследствии будут получать 25% прибыли от выработанной электроэнергии. По предварительным подсчетам, это 80-90 тысяч гривен в год на дом. Эти средства жильцы смогут тратить на благоустройство и ремонт собственного дома", - добавил Труханов.

Городской голова отметил и плюсы для города - привлечение средств для ремонта жилого фонда и снижение потребления электроэнергии, выработанной традиционными способами.

"На крыше установлено 204 солнечных панели. Общая мощность станции составляет 56 киловатт в час. С учетом ремонта кровли, итоговая цена получилась 56 тысяч долларов. Мы ожидаем 60 МВт энергии в год только с одной электростанции, а эта уже успела выработать 48 МВт. И такая станция окупится за семь лет максимум", - отметил директор УК "Суворовский" Виталий Попович.

Стоит отметить, это первая солнечная электростанция, установленная на крыше многоквартирного дома в рамках проекта "Солнечный город". За внебюджетные средства уже приобретено оборудование для установки одиннадцати таких станций.

На данный момент ведутся работы по капитальному и текущему ремонту крыш трех домов, на которых в ближайшее время будут установлены солнечные электростанции.