Труханов: проект "Сонячне місто" вже дає перші позитивні результати

Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)

В Одесі на даху багатоквартирного житлового будинку по вулиці Капітана Кузнєцова, 114 встановили сонячні панелі. Роботи проводилися в рамках проекту "Сонячне місто", який стартував на початку 2020 року за сприяння одеської мерії.

Про це повідомляє прес-служба міського голови.

Реалізація проекту здійснюється шляхом залучених коштів компаній, які мають відповідну ліцензію.

"Не новина, що у всьому світі збирають сонячну енергію, існують "зелені тарифи", по якому зібрана електроенергія потрапляє в мережу. На даху будинку на Капітана Кузнєцова зібрано вже близько 41 МВт електроенергії - у грошовому вираженні - майже 280 тисяч гривень. В Одесі, в цілому, тарифи - одні з найнижчих в Україні. У цьому будинку тариф становить 4 гривні 50 копійок, але в тих будинках, які знаходяться у віданні КК "Суворовський" усереднений тариф - 3 гривні 31 копійка і він самим низький для міста", - розповів мер Одеси Геннадій Труханов.

Сонячні батареї призначені виключно для генерації електричного струму, що буде направлятися в електричну мережу за "зеленим тарифом".

"Для жителів вигода очевидна - вони отримають відремонтований дах і згодом будуть отримувати 25% прибутку від виробленої електроенергії. За попередніми підрахунками, це 80-90 тисяч гривень в рік на будинок. Ці кошти мешканці зможуть витрачати на благоустрій та ремонт власного будинку", - додав Труханов.

Міський голова зазначив і плюси для міста - залучення коштів для ремонту житлового фонду та зменшення споживання електроенергії, виробленої традиційними способами.

"На даху встановлено 204 сонячних панелі. Загальна потужність станції становить 56 кіловатів в годину. З урахуванням ремонту покрівлі, підсумкова ціна вийшла 56 тисяч доларів. Ми очікуємо 60 МВт енергії в рік тільки з однієї електростанції, а ця вже встигла виробити 48 МВт. І така станція окупиться за сім років максимум", - зазначив директор КК "Суворовський" Віталій Попович.

Варто відзначити, що це перша сонячна електростанція, встановлена на даху багатоквартирного будинку в рамках проекту "Сонячне місто". За позабюджетні кошти вже придбано обладнання для установки одинадцяти таких станцій.

На цей час ведуться роботи по капітальному та поточному ремонту дахів трьох будинків, на яких найближчим часом будуть встановлені сонячні електростанції.