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Труханов: проект консервации Дома Гоголя будет разработан до средины сентября

Автор: РБК-Украина

Кроме того, на дом уже установлен баннер, вокруг флигеля - строительные леса

Городская власть и представитель ОСМД "Уютное" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере сохранения объекта культурного наследия - Дома Гоголя в Одессе.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Мы с собственниками сошлись в единой позиции, что архитектурное наследие одесситов должно им служить. Сегодня мы движемся согласно выработанной "дорожной карте": на дом уже установлен баннер, вокруг флигеля - леса. До 15 сентября должен быть разработан проект консервации здания. Параллельно разрабатывается проект ремонтно-реставрационных работ", - заявил мэр Одессы.

Труханов также подчеркнул, что один из важных пунктов меморандума, предложенных самими собственниками - рассмотреть возможность размещения в Доме музейной экспозиции, посвящённой Гоголю и свободного доступа к ней.

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Городской голова призвал одесситов, имеющих собственность в домах-памятниках архитектуры, последовать примеру ОСМД "Уютное", ведь объединение усилий позволит городу ускорить темпы в восстановлении своего наследия.

Напомним, ранее Геннадий Труханов заявлял, что Дом Гоголя находится в аварийном состоянии и требует срочной консервации во избежание дальнейшего разрушения.

Такие выводы сделала комиссия, созданная 30 июля для обследования состояния фасадного Г-образного корпуса, известного как Дом Гоголя.

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