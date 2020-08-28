Труханов: проект консервації Будинку Гоголя буде розроблено до середини вересня

Міська влада і представник ОСББ "Затишне" підписали меморандум про співробітництво у сфері збереження об'єкта культурної спадщини - Будинку Гоголя в Одесі.

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Ми з власниками зійшлися в єдиній позиції, що архітектурна спадщина одеситів має служити. Сьогодні ми рухаємося згідно з виробленою "дорожною картою": на будинку вже встановлено банер, навколо флігеля - ліси. До 15 вересня має бути розроблено проект консервації будівлі. Паралельно розробляється проект ремонтно-реставраційних робіт", - заявив мер Одеси.

Труханов також підкреслив, що один з важливих пунктів меморандуму, запропонованих самими власниками - розглянути можливість розміщення в Будинку музейної експозиції, присвяченої Гоголю та вільного доступу до неї.

Міський голова закликав одеситів, які мають власність у будинках-пам'ятках архітектури, наслідувати прикладу ОСББ "Затишне", адже об'єднання зусиль дозволить місту прискорити темпи відновлення своєї спадщини.

Нагадаємо, раніше Геннадій Труханов заявляв, що Будинок Гоголя знаходиться в аварійному стані і потребує термінової консервації, щоб уникнути подальшого руйнування.

Такі висновки зробила комісія, створена 30 липня для обстеження стану фасадного Г-подібного корпусу, відомого як Будинок Гоголя.