Труханов: мы продолжаем постепенно преображать Одессу

В Одессе состоялось обсуждение предпроектных предложений благоустройства Прохоровского сквера. Планируется отреставрировать памятники, обновить детскую и спортивную площадки, покрытие пешеходных дорожек, установить новую уличную мебель и урны, а также выполнить дополнительное озеленение с обустройством системы автополива.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Одессы Геннадий Труханова.

"Последние несколько лет мы постепенно наводим порядки в наших парках и скверах, местах боевой славы и мемориалах. Сегодня - Прохоровский сквер. Здесь будут сосредоточены все объекты памяти о страшных событиях военного времени, а наведя порядок, мы сделаем сквер еще одним местом паломничества туристов со всего мира", - прокомментировал Труханов.

Прохоровский сквер наряду с музеем Холокоста на ул. Малая Арнаутская, 111 - памятные места в Одессе для еврейской диаспоры, жертв Холокоста и одесситов.

По его словам, маленькая площадь и сырые помещения в существующем музее не дают возможности хранить экспонаты в надлежащих условиях и открывать новые экспозиции. Поэтому еврейская диаспора обратилась к мэру Одессы с просьбой о содействии в создании нового музея в Прохоровском сквере.

Здесь планируется строительство двухэтажного здания для размещения экспозиции музея Холокоста: один этаж подземный, один - над землей.

"Это будет интерактивный музей, где будет большое количество экспозиций и экспонатов. Сметная стоимость строительства порядка 20 млн гривен. На самом деле это такой международный проект. У нас большая поддержка в мире. Очень много одесситов, которые пережили Холокост, эмигрировали за границу, а их близкие остались лежать в нашем городе на пороховых складах и на многих наших улицах, где они были расстреляны или повешаны", - рассказал директор Одесского музея Холокоста Павел Козленко.

Заказчиком строительства музея в Прохоровском сквере выступает Одесская региональная ассоциация евреев - бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Строительство планируется выполнить в рамках границ существующих подземных сооружений.

"Только тот народ, ту страну можно назвать цивилизованной, который проявляет уважение к своей памяти, истории, тем знаковым датам и местам, которые напоминают нам, что подобные события не должны повториться никогда", - сказал мэр Одессы.

Напомним, ранее городская историко-топонимическая комиссия поддержала обращение мэра Одессы и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-ой Чапаевской Дивизии.