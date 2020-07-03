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Труханов закликав повернути Будинок Руссова громаді Одеси

Новини » Суспільство     03.07.2020 - 15:52
Труханов закликав повернути Будинок Руссова громаді Одеси
Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)

За його словами, Будинок Руссова - це історична і культурна спадщина всіх одеситів

У 2019 році в Одесі був відреставрований Будинок Руссова. Однак, ряд питань так і залишається невирішеним до цього дня.

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

До цього знаменитий пам'ятник архітектури понад 10 років перебувала в аварійному стані, пережив кілька пожеж.

"Ніхто не вірив, що такий амбітний проект буде втілений в життя. Ми зробили все можливе і неможливе, і повернули йому вигляду, в якому його чекали понад десять років", - сказав Одеський міський голова.

Труханов закликав повернути Будинок Руссова громаді Одеси

За його словами, сьогодні власник більшості квартир у Будинку Руссова намагається через "чорних" реєстраторів закріпити своє приватне право на знамениту пам'ятку.

На позачерговому виконкомі, який відбувся 3 липня, мер Одеси підкреслив, що Будинок Руссова - це історична і культурна спадщина всіх одеситів. А значить, і право власності на нього має належати громаді.

"Я проконсультувався з юристами, і з'ясувалося, що так зване "право власності" приватного власника більше нагадує аферу з документами, а не реальне право власності. Це не блюзнірство стосовно мене чи депутатського корпусу, а мільйонному місту", - підкреслив Геннадій Труханов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі активно ведеться робота по реконструкції парку "Преображенський" та міського зоопарку.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ОдесаГенадій Труханов
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