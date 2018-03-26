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Труханов поехал в Киев на допрос в НАБУ

НовостиОбщество    26.03.2018 - 15:02
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина/Виталий Носач)
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина/Виталий Носач)

Труханов оформил командировку в Киев сроком на один день

Мэр Одессы Геннадий Труханов оформил командировку в Киев сроком на один день. Соответствующее распоряжение датированное 23 марта, опубликовано сегодня, 26 марта, на официальном сайте городского совета Одессы.

"Согласно статье 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", инструкции о служебных командировках в пределах Украины и за границу, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 13 марта 1998 года № 59, отбываю в командировку в г. Киев (Национальное антикоррупционное бюро Украины), для участия в допросе в уголовном производстве, сроком на 1 (один) календарный день - 26 марта 2018", - говорится в распоряжении.

Напомним, 6 марта детективы НАБУ провели обыски в Одесском городском совете в рамках дела мэра Одессы Геннадия Труханова. Обыски проводились только в городском совете Одессы, результаты проведенного обыска разглашению не подлежат.

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Теги публикации: Одесса, НАБУ, Геннадий Труханов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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