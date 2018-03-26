Труханов поехал в Киев на допрос в НАБУ

Труханов оформил командировку в Киев сроком на один день

Мэр Одессы Геннадий Труханов оформил командировку в Киев сроком на один день. Соответствующее распоряжение датированное 23 марта, опубликовано сегодня, 26 марта, на официальном сайте городского совета Одессы.

"Согласно статье 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", инструкции о служебных командировках в пределах Украины и за границу, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 13 марта 1998 года № 59, отбываю в командировку в г. Киев (Национальное антикоррупционное бюро Украины), для участия в допросе в уголовном производстве, сроком на 1 (один) календарный день - 26 марта 2018", - говорится в распоряжении.

Напомним, 6 марта детективы НАБУ провели обыски в Одесском городском совете в рамках дела мэра Одессы Геннадия Труханова. Обыски проводились только в городском совете Одессы, результаты проведенного обыска разглашению не подлежат.