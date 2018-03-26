Труханов поїхав до Києва на допит в НАБУ

Труханов оформив відрядження до Києва строком на один день

Мер Одеси Геннадій Труханов оформив відрядження до Києва строком на один день. Відповідне розпорядження датований 23 березня, опубліковано сьогодні, 26 березня, на офіційному сайті міської ради Одеси.

"Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59, відбуваю у відрядження до м. Києва (Національне антикорупційне бюро України), для участі у допиті у кримінальному провадженні, строком на 1 (один) календарний день – 26 березня 2018 року. ", - йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, 6 березня детективи НАБУ провели обшуки в Одеській міській раді в рамках справи мера Одеси Геннадія Труханова. Обшуки проводилися тільки в міській раді Одеси, результати проведеного обшуку розголошенню не підлягають.