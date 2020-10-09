ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Труханов передал Иверскому монастырю право постоянного пользования участком на 2 га земли

Одесса, Пятница 09 октября 2020 21:39
Труханов передал Иверскому монастырю право постоянного пользования участком на 2 га земли
Фото: Иверский монастырь в Одессе (пресс-служба мэра)
Автор: РБК-Украина

Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил Иверскому мужскому монастырю документ на право постоянного пользования участком земли, размером около двух гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Одессы.

Решение о передаче участка монастырю было принято на сессии горсовета. По словам Труханова, ему предшествовала долгая и кропотливая работа.

"Эти вопросы должны были решать предыдущие власти, но они не хотели ими заниматься, так что вся работа досталась нам. Мы планомерно ее проводим во благо православных и всех одесситов. Ведь храмы и церкви являются островками духовности, доброты, которых так не хватает в современном обществе. Нужно, чтобы духовенство и прихожане находились в спокойной обстановке и не боялись, что их каждый момент могут прогнать и построить на месте веры очередную высотку. А такие попытки были, но мы их вовремя пресекли. Чтобы они не повторялись, решаем земельные вопросы монастырей и церквей, будем и дальше действовать в этом направлении", - заявил Геннадий Труханов.

Отмечается также, что событие было приурочено к визиту митрополита Онуфрия.

"Мэр Одессы по-настоящему заботится вопросами православной веры. Его сегодняшний поступок сделан не в корыстных целях, не себе во благо, а для церкви, духовности, в которой православие воспитывает свою паству. К этой пастве относится большинство одесситов - о них его постоянная забота", - заявил митрополит Онуфрий.

Стоит отметить, что это не первый храм, которому передают землю нынешняя власть Одессы. При содействии городской власти за последние годы построено более десяти храмов в разных районах города.

Напомним, ранее Геннадий Труханов заявил, что общественный бюджет - площадка для реализации инициатив одесситов

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ОдессамонастырьГеннадий Труханов
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь