Труханов передал Иверскому монастырю право постоянного пользования участком на 2 га земли

Фото: Иверский монастырь в Одессе (пресс-служба мэра)

Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил Иверскому мужскому монастырю документ на право постоянного пользования участком земли, размером около двух гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Одессы.

Решение о передаче участка монастырю было принято на сессии горсовета. По словам Труханова, ему предшествовала долгая и кропотливая работа.

"Эти вопросы должны были решать предыдущие власти, но они не хотели ими заниматься, так что вся работа досталась нам. Мы планомерно ее проводим во благо православных и всех одесситов. Ведь храмы и церкви являются островками духовности, доброты, которых так не хватает в современном обществе. Нужно, чтобы духовенство и прихожане находились в спокойной обстановке и не боялись, что их каждый момент могут прогнать и построить на месте веры очередную высотку. А такие попытки были, но мы их вовремя пресекли. Чтобы они не повторялись, решаем земельные вопросы монастырей и церквей, будем и дальше действовать в этом направлении", - заявил Геннадий Труханов.

Отмечается также, что событие было приурочено к визиту митрополита Онуфрия.

"Мэр Одессы по-настоящему заботится вопросами православной веры. Его сегодняшний поступок сделан не в корыстных целях, не себе во благо, а для церкви, духовности, в которой православие воспитывает свою паству. К этой пастве относится большинство одесситов - о них его постоянная забота", - заявил митрополит Онуфрий.

Стоит отметить, что это не первый храм, которому передают землю нынешняя власть Одессы. При содействии городской власти за последние годы построено более десяти храмов в разных районах города.

Напомним, ранее Геннадий Труханов заявил, что общественный бюджет - площадка для реализации инициатив одесситов