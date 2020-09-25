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Труханов: одесситам вернули еще один детский сад

Одесса, Пятница 25 сентября 2020 18:14
Труханов: одесситам вернули еще один детский сад
Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

После капитального ремонта в Одессе, на Академика Воробьева 20/2, в районе Слободки открыт детский сад-ясли № 145. Заведение практически сделано заново, обновлено все вплоть до внутренних и наружных коммуникаций.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Также, по его словам, в детском саду установлена современная противопожарная сигнализация, солнечные батареи и система регулирования температурного режима в группах.

"Это результат слаженной работы нашей команды, прежде всего, депутатской фракции ”Доверяй делам" и городских служб. У нас все получается не смотря на сложности с которыми мы сталкиваемся, в том числе - пандемия коронавируса. Но социальные, образовательные учреждения остаются в приоритете. Мы будем делать все возможное для наших детей, чтобы они были счастливы", - сообщил на открытии заведения Труханов.

Труханов: одесситам вернули еще один детский садТруханов: одесситам вернули еще один детский садТруханов: одесситам вернули еще один детский садТруханов: одесситам вернули еще один детский сад

По словам директора городского департамента образования и науки Елены Буйневич, в обновленный детский сад уже выдано 150 путевок, а всего будет 200 мест для детей.

"Вокруг построено много новых домов и родители очень ждали открытия этого учреждения. Теперь мамы и папы могут отвести сюда детей и спокойно работать. Ведь их сыновья и дочери остаются под присмотром опытных педагогов в комфортных, безопасных условиях", - отметила Елена Буйневич.

Труханов подчеркнул, что задача городской власти не просто отремонтировать детские школьные и дошкольные учреждения, а вывести их на качественный европейский уровень.

Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о том, что решил вернуть в Одессу проспект Маршала Жукова и улицу 25-й Чапаевской Дивизии.

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Новости Украины Общество Одессадетский садГеннадий Труханов
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