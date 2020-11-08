ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Труханов: в Одессе ведется комплексное благоустройство еще одного сквера

Одесса, Воскресенье 08 ноября 2020 12:11
Труханов: в Одессе ведется комплексное благоустройство еще одного сквера
Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

В Одессе полным ходом ведутся работы по благоустройству Алексеевского сквера. Специалисты уже приступили к восстановлению ограждения сквера в аутентичном виде.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

"Алексеевский сквер получил свое название в честь построенного здесь в 1888 году храма, названного в честь преподобного Алексия. Перед началом Второй мировой войны храм был взорван, на его месте сегодня построен Свято-Алексеевский храм. До наших дней сохранилось историческое ограждение, которое и определяет границы современного Алексеевского сквера. Несмотря на то, что данное место не является памятником культуры, я считаю важным восстановить ограждение в прежнем виде. Это часть нашей с вами истории", - рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Согласно проекту, здесь появятся детские и спортивные площадки с травмобезопасным прорезиненным покрытием, новые скамейки и урны, будет проведено дополнительное озеленение и обустроен туалет.

"Наша задача - сделать этот сквер красивым, благоустроенным общественным пространством, в котором безопасно отдыхали бы жители Молдаванки", - сказал городской голова.

Кроме того, на территории сквера расположено разворотное кольцо трамвая №12.

В рамках проведения реконструкции сквера планируется обновить трамвайное полотно и контактную сеть, а вдоль рельсов установить ограждение. Все работы планируется завершить в апреле 2021 года.

Напомним, проект благоустройства Алексеевского сквера, расположенного в историческом районе Одессы, презентовали в средине сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ОдессаГеннадий Труханов

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь