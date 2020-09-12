Труханов: в еще одном городском сквере будет проведена масштабная реконструкция

Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)

Подготовку к работам планируется начать с 25 сентября

В Одессе презентовали проект благоустройства Алексеевского сквера, расположенного в историческом районе города.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Алексеевский сквер находится в запущенном состоянии достаточно длительный период времени. Сегодня мы говорим о начале полномасштабной его реконструкции - 2,2 гектара земли, на которых предусмотрено зонирование: территория для детей дошкольного возраста, школьного, для активного отдыха, спортивные комплексы, тренажеры. Усложняется все тем, что рядом находится трамвайный путепровод, который требует замены и реконструкции, что мы и сделаем. Все будет сделано в комплексе, не только сквер, но и территория вокруг", - сообщил Геннадий Труханов.

По его словам, при проведении реконструкции будет сохранена историческая составляющая сквера, а старинную ограду вокруг него отреставрируют и добавят недостающие элементы.

"Одна из главных задач, которая предусматривалась при разработке проекта реконструкции сквера - сохранение аутентичности и исторического вида. Но мы хотим его сделать многофункциональными. Что касается той доминанты, которая присутствует на Алексеевской площади - храма, то весь проект благоустройства будет связан с ним. Уже разработан проект благоустройства части улицы Степовой, в квартале от улицы Мельницкой до Заньковецкой с обновлением дорожного покрытия, обустройством тротуарной части и заменой наружного освещения", - сообщил депутат горсовета от фракции "Доверяй делам" Александр Иваницкий.

По словам депутата, подготовку к работам планируется начать с 25 сентября, а проектный срок завершения - 14 месяцев.

Напомним, сегодня сообщалось, что специалисты КП "Одесгорэлектротранс" собрали трехсекционный трамвай Odissey Max. В дальнейшем Odissey Max станет частью проекта "Север-Юг".