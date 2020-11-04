Труханов: в Одессе продолжается проект по установке подземных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов

Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

В Одессе реализовывается проект по установке подземных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Еще четыре таких конструкции появились на бульваре Жванецкого, а также - на ул. Греческой (между Ришельевской и Екатерининской).

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, изначально был изучен европейский опыт, а также особенности сбора и вывоза твердых бытовых отходов в Одессе.

Основные показатели к которым стремились - чистота, эстетически привлекательный вид, невысокая цена установки и простота обслуживания.

"Нашими специалистами разработан проект, в котором вместо электропривода используется гидравлическое устройство, которое подключается к любой мусоровывозящей машине. Кроме того, используются обычные стандартные контейнеры, которые удобные в эксплуатации", - отметил мэр.

Также Геннадий Труханов сделал акцент на необходимости раздельного сбора мусора: жёлтая маркировка надземной части обозначает контейнер для сбора пластика.

Такие конструкции в скором времени появятся на Греческой площади и в переулке Чайковского. Работы по установке контейнеров уже ведутся на улицах Леонтовича и Екатерининской.

"В дальнейшем собираемся весь исторический центр города переводить на подобного типа контейнеры, так как это удобнее, эстетически выглядит намного лучше, чище и нет соответствующего запаха. На Французском бульваре система сделана за счет инвесторов и сейчас мы ведем переговоры с крупными предпринимателями. Бизнес в этом тоже заинтересован, так как это дает возможность, чтобы им не подкидывали мусор. Есть система - если какое-то заведение заказывает собственные контейнеры, то им выдают чипы, чтобы никто не смог воспользоваться их контейнерами", - рассказал и.о. заместителя Одесского городского головы - директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Дмитрий Жеман.

Напомним, первые подземные мусорные контейнеры установили в июле текущего года на Приморском бульваре.