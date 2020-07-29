Труханов: в Одессе появится современный многофункциональный спорткомплекс

Сегодня Одесса претендует на звание не только культурной, но и спортивной столицы Украины.

Об этом заявил Одесский городской голова Геннадий Труханов в рамках презентации концепции городского спортивного проекта "Строительство Дворца спорта по улице Центральный аэропорт".

"Сегодня очень важно развивать спортивную инфраструктуру. И если с количеством новых многофункциональных спортивных площадок Одесса лидирует, то современного многофункционального крытого спортивного комплекса в городе нет. Поэтому с 2016 года нами ведется активная проработка проекта создания в городе Одессе современного Дворца спорта", - заявил мэр Одессы.

По его словам, концепция проектируемой Одесской арены - создание современного многофункционального спортивного, развлекательного и общественного комплекса, который дал бы новые импульсы для жизни города, стал бы новым центром притяжения.

Сообщается, что в арене будут созданы соответствующие современным требованиям условия для развития культурной и спортивной жизни, организации художественных мероприятий высокого уровня. Общая площадь многофункциональной арены составит более 8 тысяч квадратных метров.

В проекте также сформировано новое публичное пространство города - площадь, которая может быть использована для городских праздников, культурных мероприятий, развлечений, ярмарок.

"На сегодня, на основании международного опыта и требований к проведению соревнований, подготовлено предпроектное предложение, чтобы федерации и спортсмены дали свои рекомендации и предложения. После чего проект будет доработан, и подготовлена проектно-сметная документация", - добавил Труханов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе активно ведется работа по реконструкции парка "Преображенский" и городского зоопарка.