ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Труханов: "Одескабель" успешно экспортирует кабельную продукцию

Автор: РБК-Украина

"Одескабель" не только удовлетворяет потребности внутреннего рынка страны, но и успешно экспортирует кабельную продукцию.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов по итогу рабочего визита на предприятие.

По его словам, известный завод кабельной продукции непрерывно работает более 70 лет и предоставляет рабочие места тысячам одесситов.

"Одескабель" входит в перечень 50-ти крупнейших мировых производителей кабельно-проводниковой продукции.

Самые читаемые новости

"Сегодня мы на одном из ведущих предприятий в городе. Это действительно флагман, предприятие, которым гордится регион. Средняя заработная плата 18-19 тыс. гривен, работающий коллектив. И что немаловажно - продукция качественная и конкурентноспособная", - подчеркнул Геннадий Труханов.

Одесский городской голова также сообщил, что городская власть не будет принимать никаких необдуманных решений, связанных с введением карантина в Одессе.

Напомним, ранее Хозяйственный суд Одесской области признал регистрацию Дома Руссова за территориальной громадой Одессы законной.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ОдессаГеннадий Трухановэкспорт