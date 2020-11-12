Труханов: "Одескабель" успішно експортує кабельну продукцію

"Одескабель" не тільки задовольняє потреби внутрішнього ринку країни, але і успішно експортує кабельну продукцію.

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов за підсумками робочого візиту на підприємство.

За його словами, відомий завод кабельної продукції безперервно працює понад 70 років і надає робочі місця тисячам одеситів.

"Одескабель" входить до переліку 50-ти найбільших світових виробників кабельно-провідникової продукції.

"Сьогодні ми на одному з провідних підприємств у місті. Це дійсно флагман, підприємство, яким пишається регіон. Середня заробітна плата 18-19 тис. гривень, працюючий колектив. І що важливо - продукція якісна і конкурентоспроможна", - підкреслив Геннадій Труханов.

Одеський міський голова також повідомив, що міська влада не буде приймати ніяких необдуманих рішень, пов'язаних з введенням карантину в Одесі.

Нагадаємо, раніше Господарський суд Одеської області визнав реєстрацію Будинку Руссова за територіальною громадою Одеси законною.