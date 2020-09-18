Труханов наградил одесского скульптора Реву почетным знаком отличия

Мэр Одессы Геннадий Труханов наградил одесского скульптора Михаила Реву орденом Маразли за заслуги перед городом. С 19 сентября у скульптора открылась выставка "Откровение" в Художественном музее Одессы.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

"Этот вернисаж - малая толика того, что Михаил Рева сделал для Одессы. Он - автор скульптур "Одесское время", "Памятник 12-му стулу" в Горсаду, на Доме ангела, в Стамбульском парке. Все его произведения заслужили признание горожан", - заявил на открытии выставки Труханов.

В свою очередь, скульптор поблагодарил мэра за ценную награду и отметил, что чувствует поддержку властей во всех своих начинаниях.

"Очень люблю наш уникальный город и рад представить горожанам эту выставку, с которой очень помогли городские власти и лично мэр Геннадий Труханов. На ней представлены разные периоды моего творчества, которые показывают, как с течением лет одна идея развивалась и трансформировалась в другую", - рассказал Рева.

На вернисаже представлены скульптуры автора, выполненные из самых разнообразных материалов - камня, бронзы, дерева, воска, ракушек, гальки. Есть экспонаты, сделанные из уникальных кораллов или из костей животных.

Самым ценным из них скульптор считает старинную дверь, которую он реставрирует. По окончании ее установят на пляже Ланжерон, и она будет служить символическим входом в Дом Солнца - Одессу.

Напомним, ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о том, что решил вернуть в Одессу проспект Маршала Жукова и улицу 25-й Чапаевской Дивизии.