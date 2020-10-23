Труханов: до конца следующего года в Одессе не останется неосвещенных улиц

В Одессе в рамках программы "Вечерняя Одесса" провели замену натриевых светильников на лампы нового поколения - светодиодные. На данном этапе замена проводится в частном секторе в Суворовском районе (от "Молодой гвардии" до парка им. Добровольского).

Об этом сообщает пресс-служба мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Мы устанавливаем системы освещения нового качества. Работы стартовали с Суворовского района и будут продолжаться. Я уверен, до конца следующего года у нас в городе не останется неосвещенных улиц, переулков и внутриквартальных проездов", - рассказал Труханов.

Работы в данном микрорайоне еще не завершены, но уже сегодня получили хороший отклик у одесситов. Кроме того, местные жители отметили важную работу по укладке асфальтного покрытия, которого раньше в этом районе никогда не было.

На сегодня капитально отремонтированы 15 улиц (более 30 тысяч кв. м), еще по четырем ведется разработка проекта.

"Сегодня в частном секторе за бюджетные деньги заасфальтировано 15 улиц. Большая работа проведена по обустройству межквартальных проездов. Сейчас заасфальтированы порядка 105 тысяч квадратных метров дорог", - сообщила депутат Одесского городского совета Татьяна Плаксий.

Напомним, недавно в данном районе завершились работы по капитальному ремонту фасада Гимназии №7 на ул. Ростовской и обустройству многофункциональной спортивной площадки.