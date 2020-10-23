Труханов: до кінця наступного року в Одесі не залишиться неосвітлених вулиць

В Одесі в рамках програми "Вечірня Одеса" провели заміну натрієвих світильників на лампи нового покоління - світлодіодні. На даному етапі заміна проводиться у приватному секторі в Суворовському районі (від "Молодої гвардії" до парку ім. Добровольського).

Про це повідомляє прес-служба мера Одеси Геннадія Труханова.

"Ми встановлюємо системи освітлення нової якості. Роботи стартували з Суворовського району і будуть продовжуватися. Я впевнений, до кінця наступного року у нас в місті не залишиться неосвітлених вулиць, провулків та внутрішньоквартальних проїздів", - розповів Труханов.

Роботи в даному мікрорайоні ще не завершені, але вже сьогодні отримали хороший відгук в одеситів. Крім того, місцеві жителі відзначили важливу роботу з укладання асфальтного покриття, якого раніше в цьому районі ніколи не було.

На сьогодні капітально відремонтовано 15 вулиць (понад 30 тисяч кв. м), ще по чотирьох ведеться розробка проекту.

"Сьогодні в приватному секторі за бюджетні гроші 15 вулиць заасфальтовано. Велика робота проведена по облаштуванню міжквартальних проїздів. Зараз заасфальтовані близько 105 тисяч квадратних метрів доріг", - повідомила депутат Одеської міської ради Тетяна Плаксій.

Нагадаємо, нещодавно в даному районі завершилися роботи по капітальному ремонту фасаду Гімназії №7 на вул. Ростовської та облаштування багатофункціональної спортивної площадки.