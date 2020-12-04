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Труханов: еще в трех Одесских больницах будут созданы дополнительные места для больных с COVID-19

Одесса, Пятница 04 декабря 2020 11:06
Труханов: еще в трех Одесских больницах будут созданы дополнительные места для больных с COVID-19
Фото: Геннадий Труханов (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Одесский городской голова Геннадий Труханов совместно с главой Одесской областной администрации Сергеем Гриневецким провели рабочий выезд в Одесский областной клинический центр (больница водников) и Одесскую железнодорожную больницу. В кратчайшее время в данных лечебных учреждениях будут введены дополнительные койко-места для больных COVID-19.

Об этом передает пресс-служба городского головы.

"Главная цель сейчас - максимизировать усилия всех сторон по преодолению пандемии. Нет ничего важнее жизни и здоровья людей", - заявил Сергей Гриневецкий.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, наконец-то состоялось долгожданное объединение областных и городских структур с единой целью - здоровье и безопасность одесситов и жителей области.

"И уже есть результаты - в кратчайшее время город получит дополнительные койко-места", - сказал Труханов.

Также в рамках рабочего выезда, совместно с главными врачами данных лечебных учреждений, были определены первоочередные задачи.

"Все что связано с обеспечением медикаментами, медицинским оборудованием, средствами защиты - это решают департаменты здравоохранения. Также есть бытовые вопросы, такие как питание медицинских работников, обеспечение охраны и другие, и они также будут решаться", - сказал мэр Одессы.

Дополнительные места будут созданы и в областном глазном госпитале инвалидов войны.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом будут увеличены мощности коечного фонда в больницах Одессы. Уже начался прием пациентов с диагнозом COVID-19 в городской больнице №5.

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Новости Украины Общество ОдессаГеннадий ТрухановбольницаКоронавирус

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