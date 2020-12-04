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Труханов: ще в трьох одеських лікарнях будуть створені додаткові місця для хворих з COVID-19

Одеса, П'ятниця 04 грудня 2020 11:06
Труханов: ще в трьох одеських лікарнях будуть створені додаткові місця для хворих з COVID-19
Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Одеський міський голова Геннадій Труханов спільно з головою Одеської обласної адміністрації Сергієм Гриневецьким провели робочий виїзд в Одеський обласний клінічний центр (лікарня водників) та Одеську залізничну лікарню. В найкоротший час в цих лікувальних установах будуть введені додаткові ліжко-місця для хворих COVID-19.

Про це передає прес-служба міського голови.

"Головна мета зараз - максимізувати зусилля всіх сторін щодо подолання пандемії. Немає нічого важливішого за життя і здоров'я людей", - заявив Сергій Гриневецький.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, нарешті відбулося довгоочікуване об'єднання обласних та міських структур з єдиною метою - здоров'я та безпека одеситів і жителів області.

"І вже є результати - у найкоротший час місто отримає додаткові ліжко-місця", - сказав Труханов.

Також в рамках робочого виїзду, спільно з головними лікарями даних лікувальних установ, були визначені першочергові завдання.

"Все що пов'язане із забезпеченням медикаментами, медичним устаткуванням, засобами захисту - це вирішують департаменти охорони здоров'я. Також є побутові питання, такі як харчування медичних працівників, забезпечення охорони та інші, і вони також будуть вирішуватися", - сказав мер Одеси.

Додаткові місця будуть створені й в обласному очному госпіталі інвалідів війни.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у зв'язку зі зростанням захворюваності коронавірусом будуть збільшені потужності ліжкового фонду в лікарнях Одеси. Вже розпочався прийом пацієнтів з діагнозом COVID-19 в міській лікарні №5.

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