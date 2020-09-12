Труханов: у ще одному міському сквері буде проведена масштабна реконструкція

Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)

Підготовку до робіт планується почати з 25 вересня

В Одесі презентували проект благоустрою Олексіївського скверу, розташованого в історичному районі міста.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Олексіївський сквер знаходиться в занедбаному стані досить тривалий період часу. Сьогодні ми говоримо про початок повномасштабної реконструкції - 2,2 гектари землі, на яких передбачено зонування: територія для дітей дошкільного віку, шкільного віку, для активного відпочинку, спортивні комплекси, тренажери. Ускладнюється все тим, що поруч знаходиться трамвайний шляхопровід, який вимагає заміни і реконструкції, що ми і зробимо. Все буде зроблено в комплексі, не тільки сквер, але і територія навколо", - повідомив Геннадій Труханов.

За його словами, при проведенні реконструкції буде збережена історична складова скверу, а старовинну огорожу навколо нього відреставрують і додадуть відсутні елементи.

"Одна з головних задач, яка передбачалася при розробці проекту реконструкції скверу - збереження автентичності та історичного вигляду. Але ми хочемо його зробити багатофункціональними. Що стосується тієї домінанти, яка присутня на Олексіївській площі - храму, то весь проект благоустрою буде пов'язаний з ним. Вже розроблений проект благоустрою частини вулиці Степовій, в кварталі від вулиці Мельницької до Заньковецької з відновленням дорожнього покриття, влаштування тротуарної частини і заміною зовнішнього освітлення", - повідомив депутат міськради від фракції "Довіряй справам" Олександр Іваницький.

За словами депутата, підготовку до робіт планується почати з 25 вересня, а проектний термін завершення - 14 місяців.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що фахівці КП "Одесміськелектротранс" зібрали трисекційний трамвай Odissey Max. Надалі Odissey Max стане частиною проекту "Північ-Південь".