UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Труха" та співачка Клавдія Петрівна оголошують масштабний збір на зимову форму для дівчат з НГУ

Фото: "Труха" та співачка Клавдія Петрівна оголошують масштабний збір на зимову форму (instagram.com/klavdia_petrivna)
Автор: Олександр Мороз

"Труха" та співачка Клавдія Петрівна оголошують масштабний збір на зимову форму для дівчат з чотирьох бригад Національної гвардії України. Мета - зібрати 2,5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Труха".

Зазначається, що у якості заохочувальних бонусів підписники Telegram-каналу за донати мають можливість отримати 50 автографів співачки, 30 квитків на концерти в Палаці Спорту, який відбудеться 30 та 31 серпня в Києві, а також головний приз - особисту зустріч з інкогніто-виконавицею.

"Давайте зараз включимось заради неймовірних жінок, які захищають нас із вами кожного дня", - зазначають ініціатори збору.

Реквізити для донатів можна знайти за посиланням.

При бажанні взяти участь у розіграші заохочувальних призів обов'язково варто вказувати свої контактні дані в призначенні платежу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нацгвардія