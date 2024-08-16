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"Труха" и певица Клавдия Петривна объявляют масштабный сбор на зимнюю форму для девушек из НГУ

Фото: "Труха" и певица Клавдия Петривна объявляют масштабный сбор на зимнюю форму (instagram.com/klavdia_petrivna)
Автор: Александр Мороз

"Труха" и певица Клавдия Петривна объявляют масштабный сбор на зимнюю форму для девушек из четырех бригад Национальной гвардии Украины. Цель - собрать 2,5 млн. гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Труха".

Отмечается, что в качестве поощрительных бонусов подписчики Telegram-канала за донаты могут получить 50 автографов певицы, 30 билетов на концерты во Дворце Спорта, который состоится 30 и 31 августа в Киеве, а также главный приз - личную встречу с инкогнито-исполнительницей.

"Давайте сейчас включимся ради невероятных женщин, защищающих нас с вами каждый день", - отмечают инициаторы сбора.

Реквизиты для донатов можно найти по ссылке.

При желании принять участие в розыгрыше поощрительных призов обязательно следует указывать свои контактные данные в назначении платежа.

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