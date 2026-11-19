Що відомо про можливу угоду

Про ймовірний перехід "Трухи" до Удянського ще 15 червня повідомив у Facebook волонтер Сергій Стерненко.

Однак за інформацією джерел Forbes Ukraine, угода могла відбутися приблизно за два місяці до цього, а ринкову вартість такого медіаактиву експерти оцінюють у 15-25 млн доларів.

Водночас інший співрозмовник видання назвав нижчу можливу суму - 2,5 млн доларів - і припустив, що Удянський може представляти інтереси третіх осіб.

Сам Лавриненко у коментарі "Детектор медіа" заявив, що залишається засновником і єдиним власником мережі від дня її створення.

Удянський також заперечив купівлю активу, проте підтвердив давнє знайомство із засновником проєкту та зазначив, що на різних етапах у мережі були різні інвестори.

За даними аналітичної системи YouControl, офіційна структура власності пов'язаних із мережею юросіб та ФОПів змін не зазнала.

Хто такий Микола Удянський

Микола Удянський - харківський IT- та криптопідприємець, який працює у сфері блокчейну з 2013 року. Свій перший великий криптоактив - біржу Coinsbit - він запустив у 2018 році, а згодом вийшов із проєкту, продавши свою частку.

У 2021 році журнал Forbes Ukraine включив Удянського до рейтингу 100 найбагатших українців, оцінивши його статки у 180 млн доларів.

Того ж 2021 року підприємець разом із партнером запустив українську криптобіржу Qmall.

Із 2023 року Удянський обіймає посаду почесного консула Румунії в Харкові, а також є співзасновником медіахолдингу Parlament Media Group.

Крім того, бізнесмен розвиває проєкти у сфері закордонної нерухомості (ОАЕ, Таїланд, Франція), оренди яхт та має частки в українських компаніях у сегменті платіжних терміналів і медіа.