Крупнейшая в Украине сеть Telegram-каналов "Труха" могла сменить владельца. По данным источников, осведомленных с деталями предполагаемого соглашения, в апреле 2026 года его основатель Максим Лавриненко якобы подписал договор с харьковским криптопредпринимателем Николаем Удянским.
РБК-Украина собрало главные факты о возможном соглашении, стоимости и масштабах медиаактива, бизнес-бекграунде Удянского и предыдущих инвесторов сети.
О возможном переходе "Трухи" к Удянскому еще 15 июня сообщил в Facebook волонтер Сергей Стерненко.
Однако, по информации источников Forbes Ukraine, сделка могла состояться примерно за два месяца до этого, а рыночную стоимость такого медиаактива эксперты оценивают в 15-25 млн долларов.
В то же время другой собеседник издания назвал низшую возможную сумму - 2,5 млн долларов - и предположил, что Удянский может представлять интересы третьих лиц.
Сам Лавриненко в комментарии "Детектор медиа" заявил, что остается основателем и единственным владельцем сети со дня ее создания.
Удянский также отрицал покупку актива, однако подтвердил давнее знакомство с основателем проекта и отметил, что на разных этапах в сети находились разные инвесторы.
По данным аналитической системы YouControl, официальная структура собственности связанных с сетью юрлиц и ФЛП изменений не претерпела.
Николай Удянский – харьковский IT- и криптопредприниматель, работающий в сфере блокчейна с 2013 года. Свой первый крупный криптоактив - биржу Coinsbit - он запустил в 2018 году, а впоследствии вышел из проекта, продав свою долю.
В 2021 году журнал Forbes Ukraine включил Удянского в рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценив его состояние в 180 млн долларов.
В том же 2021 году предприниматель вместе с партнером запустил украинскую криптобиржу Qmall.
С 2023 года Удянский занимает должность почетного консула Румынии в Харькове, а также является соучредителем медиахолдинга Parlament Media Group.
Кроме того, бизнесмен развивает проекты в сфере зарубежной недвижимости (ОАЭ, Таиланд, Франция), аренды яхт и имеет доли в украинских компаниях в сегменте платежных терминалов и медиа.
Отметим, что структура собственности "Трухи" и ранее привлекала внимание медиарынка. В свое время СМИ указывали на деловые связи проекта с харьковским предпринимателем Владимиром Литвином - в частности, торговые марки сети были зарегистрированы на его мать.
К слову, Удянский в комментарии Forbes не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, отметив лишь, что на разных этапах у проекта были разные инвесторы, а самого предпринимателя назвал своим хорошим другом.
В настоящее время основной канал "Труха Україна" насчитывает более 3 млн подписчиков, а сеть разрослась за счет региональных и международных площадок.
В этом году Национальный совет по телевидению и радиовещанию официально внес "Труха Україна" и ряд региональных каналов сети в реестр субъектов в сфере онлайн-медиа.