Трудовые доходы проживающих в горных населенных пунктах граждан могут вырасти

Комитет по вопросам социальной политики рассмотрел этот документ на своем заседании.

Закон предлагает расширить перечень выплат, которые не учитываются при начислении заработной платы работников, проживающих и работающих на территории горных населенных пунктов, для обеспечения ее минимального размера.

"Это будет способствовать повышению уровня трудовых доходов соответствующей категории лиц на 25 процентов", - говорится в сообщении.

Член комитета Анатолий Костюх сообщил, что подготовке проекта предшествовали многочисленные обращения от жителей Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областей с просьбой урегулировать эту проблему.

"Комитет принял решение рекомендовать включить законопроект № 4350 в повестку дня сессии и принять его по результатам рассмотрения в первом чтении", - говорится в сообщении.