Трудові доходи громадян, які проживають у гірських населених пунктах, можуть зрости

Комітет з питань соціальної політики розглянув цей документ на своєму засіданні.

Закон пропонує розширити перелік виплат, які не враховуються при обчисленні заробітної плати працівників, які проживають та працюють на території гірських населених пунктів, для забезпечення її мінімального розміру.

"Це сприятиме підвищенню рівня трудових доходів відповідної категорії осіб на 25 відсотків", - сказано у повідомленні.

Член комітету Анатолій Костюх повідомив, що підготовці проекту передували численні звернення від жителів Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей з проханням врегулювати цю проблему.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати включити законопроект № 4350 до порядку денного сесії та прийняти його за результатами розгляду у першому читанні за основу", - сказано у повідомленні.