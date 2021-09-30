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Без трудовой книжки работают около 3 млн украинцев: в каких отраслях больше всего

Автор: Александр Белоус

Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет за январь-июнь 2020 года составляло 3 015,4 тысяч человек. Это 19,3% от общей численности работавших украинцев этого возраста (15 665,8 тысяч).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).

Самый высокий процент неформально занятых в сельском хозяйстве - 45,8%, в строительстве - 16,8 % и в торговле - 15,3%. В промышленности доля неформальной занятости составляет 6,0%.

По данным статистического ведомства, среди населения в возрасте 15 и старше неформально работали 3 053,5 тысяч человек (19,5% от рабочей силы).

Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, работать официально, но часть зарплаты получать "в конверте" соглашаются больше половины наемных работников в Украине (59,8%).

Напомним, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет за январь-декабрь 2020 года составляло 3237,8 тысяч человек. Это 20,3% от общей численности работавших украинцев этого возраста (15 915,3 тысяч).

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Государственная служба статистики