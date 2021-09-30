ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Без трудовой книжки работают около 3 млн украинцев: в каких отраслях больше всего

Новина українською →
Украина, Четверг 30 сентября 2021 14:51
Без трудовой книжки работают около 3 млн украинцев: в каких отраслях больше всего Фото: без трудовой книжки работают 3 млн украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет за январь-июнь 2020 года составляло 3 015,4 тысяч человек. Это 19,3% от общей численности работавших украинцев этого возраста (15 665,8 тысяч).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).

Самый высокий процент неформально занятых в сельском хозяйстве - 45,8%, в строительстве - 16,8 % и в торговле - 15,3%. В промышленности доля неформальной занятости составляет 6,0%.

Без трудовой книжки работают около 3 млн украинцев: в каких отраслях больше всего

По данным статистического ведомства, среди населения в возрасте 15 и старше неформально работали 3 053,5 тысяч человек (19,5% от рабочей силы).

Как свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, работать официально, но часть зарплаты получать "в конверте" соглашаются больше половины наемных работников в Украине (59,8%).

Напомним, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет за январь-декабрь 2020 года составляло 3237,8 тысяч человек. Это 20,3% от общей численности работавших украинцев этого возраста (15 915,3 тысяч).

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистики
NEWS
"Не тот уже Брюссель". Кулеба признал, что нужно реально оценивать шансы на членство в ЕС
"Не тот уже Брюссель". Кулеба признал, что нужно реально оценивать шансы на членство в ЕС
DAILY
Схватка за Харьков. Кто будет бороться за наследие Кернеса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Схватка за Харьков. Кто будет бороться за наследие Кернеса