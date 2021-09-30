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Без трудової книжки працюють близько 3 млн українців: у яких галузях найбільше

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Україна, Четвер 30 вересня 2021 14:51
Без трудової книжки працюють близько 3 млн українців: у яких галузях найбільше Фото: без трудової книжки працюють 3 млн українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кількість неформально зайнятого населення віком 15-70 років за січень-червень 2020 року становила 3 015,4 тисяч осіб. Це 19,3% від загальної чисельності працюючих українців цього віку (15 665,8 тисяч).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики України (Держстат).

Найвищий відсоток неформально зайнятих у сільському господарстві-45,8%, у будівництві - 16,8% і в торгівлі - 15,3%. У промисловості частка неформальної зайнятості становить 6,0%.

Без трудової книжки працюють близько 3 млн українців: у яких галузях найбільше

За даними статистичного відомства, серед населення у віці 15 і старше неформально працювали 3 053,5 тисяч осіб (19,5% від робочої сили).

Як свідчать дані опитування Центру Разумкова, працювати офіційно, але частина зарплати отримувати "в конверті" погоджуються більше половини найманих працівників в Україні (59,8%).

Нагадаємо, кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років за січень-грудень 2020 року становило 3237,8 тисяч осіб. Це 20,3% від загальної чисельності працюючих українців цього віку (15 915,3 тисяч).

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Державна служба статистики
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