Без трудової книжки працюють близько 3 млн українців: у яких галузях найбільше

Кількість неформально зайнятого населення віком 15-70 років за січень-червень 2020 року становила 3 015,4 тисяч осіб. Це 19,3% від загальної чисельності працюючих українців цього віку (15 665,8 тисяч).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики України (Держстат).

Найвищий відсоток неформально зайнятих у сільському господарстві-45,8%, у будівництві - 16,8% і в торгівлі - 15,3%. У промисловості частка неформальної зайнятості становить 6,0%. За даними статистичного відомства, серед населення у віці 15 і старше неформально працювали 3 053,5 тисяч осіб (19,5% від робочої сили).