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Трудова книжка залишилась в окупації? Українцям розповіли, як підтвердити робочий стаж

Фото: українцям розповіли, як підтвердити робочий стаж (РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Підтвердити робочий стаж українцям зі статусом ВПО можна в онлайн режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Зробити це можна онлайн. В системі Пенсійного фонду України зберігаються дані та, починаючи з 2000 року, генерується електронна трудова книжка", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, відновити втрачену інформацію можна через портал електронних послуг ПФУ або за допомогою мобільного застосунку для Android та IOS.

Для цього потрібно:

  • авторизуватися в обраному е-сервісі за допомогою електронного підпису або BankID;
  • перейти до меню "Комунікації з ПФУ" й вибрати "Запит на отримання електронних документів";
  • з-поміж типів звернення обрати "Витяг з ЕТК", заповнити інші додаткові поля, підписати та направити ваше звернення;
  • ознайомитися з інформацією про періоди роботи та завантажити її на свій пристрій можна буде вже за декілька хвилин у розділі "Мої звернення".

Як повідомлялось, для призначення житлової субсидії громадяни, крім заяви та документів, які посвідчують особу, мають обов’язково подати декларацію. Пенсійний фонд пояснив, що робити у разі допущення помилки в декларації.

Нагадаємо, пенсію в Україні після смерті одержувача виплат можна отримати родичам у територіальному органі Пенсійного фонду. Яким буде розмір останньої виплати, і які терміни отримання - читайте в матеріалі.

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