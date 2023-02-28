Що робити у разі допущення помилки в декларації для призначення субсидії: пояснення ПФУ

Для призначення житлової субсидії громадяни, крім заяви та документів, які посвідчують особу, мають обов’язково подати декларацію. Пенсійний фонд пояснив, що робити у разі допущення помилки в декларації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України.

Якщо у декларації виявлено помилку, уповноважений орган має сповістити заявника про це шляхом особистої бесіди, пошти, смс-повідомлення, листа на електронну пошту, повідомлення через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду або через портал "Дія".

Для виправлення помилки людина може подати нову декларацію (якщо дані потребують зміни чи уточнення) чи доповнити попередню (якщо при заповненні документа обов’язкове поле було пропущене). Людина може подавати виправлену декларацію у будь-який зручний для неї спосіб.

Помилку потрібно виправити протягом 30 календарних днів з дати подання документів. При цьому термін може бути продовжено на час хвороби заявника. Але факт хвороби має бути підтверджено документально.

Якщо протягом визначеного строку помилки у декларації (чи заяві) не виправлено, у призначенні житлової субсидії буде відмовлено.

Про це заявника повідомляють протягом 3 календарних днів з дня прийняття такого рішення. Проінформувати заявника мають врученням відповідного паперового повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядку оскарження прийнятого рішення або через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду або портал "Дія".

При цьому під час воєнного стану уповноважений орган може повідомляти заявнику про прийняте рішення в телефонному режимі із внесенням відповідного запису до окремого журналу реєстрації інформування заявників.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, чи можна отримати субсидію у разі заборгованості за комуналку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.