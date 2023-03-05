Трудовая книжка осталась в оккупации? Украинцам рассказали, как подтвердить рабочий стаж

Подтвердить рабочий стаж украинцам со статусом ВПЛ можно в онлайн режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
"Сделать это можно онлайн. В системе Пенсионного фонда Украины хранятся данные и начиная с 2000 года генерируется электронная трудовая книжка", - говорится в сообщении.
В частности, восстановить утраченную информацию можно через портал электронных услуг ПФУ или с помощью мобильного приложения для Android и IOS.
Для этого нужно:
Как сообщалось, для назначения жилищной субсидии граждане, кроме заявления и документов, удостоверяющих личность, должны обязательно подать декларацию. Пенсионный фонд объяснил, что делать при допущении ошибки в декларации.
Напомним, пенсию в Украине после смерти получателя выплат можно получить родственникам в территориальном органе Пенсионного фонда. Каким будет размер последней выплаты, и какие сроки получения - читайте в материале.
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