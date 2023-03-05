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Трудовая книжка осталась в оккупации? Украинцам рассказали, как подтвердить рабочий стаж

Фото: украинцам рассказали, как подтвердить рабочий стаж (РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Подтвердить рабочий стаж украинцам со статусом ВПЛ можно в онлайн режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Сделать это можно онлайн. В системе Пенсионного фонда Украины хранятся данные и начиная с 2000 года генерируется электронная трудовая книжка", - говорится в сообщении.

В частности, восстановить утраченную информацию можно через портал электронных услуг ПФУ или с помощью мобильного приложения для Android и IOS.

Для этого нужно:

  • авторизоваться в выбранном е-сервисе посредством электронной подписи или BankID;
  • перейти в меню "Коммуникации по ПФУ" и выбрать "Запрос на получение электронных документов";
  • из типов обращения выбрать "Извлечение из ЭТК", заполнить другие дополнительные поля, подписать и направить ваше обращение;
  • ознакомиться с информацией о периодах работы и загрузить ее на устройство можно будет через несколько минут в разделе "Мои обращения".

Как сообщалось, для назначения жилищной субсидии граждане, кроме заявления и документов, удостоверяющих личность, должны обязательно подать декларацию. Пенсионный фонд объяснил, что делать при допущении ошибки в декларации.

Напомним, пенсию в Украине после смерти получателя выплат можно получить родственникам в территориальном органе Пенсионного фонда. Каким будет размер последней выплаты, и какие сроки получения - читайте в материале.

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