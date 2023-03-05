Трудовая книжка осталась в оккупации? Украинцам рассказали, как подтвердить рабочий стаж

Подтвердить рабочий стаж украинцам со статусом ВПЛ можно в онлайн режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

"Сделать это можно онлайн. В системе Пенсионного фонда Украины хранятся данные и начиная с 2000 года генерируется электронная трудовая книжка", - говорится в сообщении.

В частности, восстановить утраченную информацию можно через портал электронных услуг ПФУ или с помощью мобильного приложения для Android и IOS.

Для этого нужно: