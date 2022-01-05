ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Трудно представить работу "Северного потока - 2" в случае нападения России на Украину, - Блинкен

Новина українською →
США, Среда 05 января 2022 21:10
Трудно представить работу "Северного потока - 2" в случае нападения России на Украину, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил сегодня, 5 января, ситуацию вокруг Украины с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Он заявил, что в случае новой агрессии России газопровод "Северный поток-2" не заработает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции глав дипломатии США и Германии.

"В это время газ по этому трубопроводу не поступает. И если Россия возобновит свою агрессию в отношении Украины, то, конечно, будет сложно представить, как газ будет поступать по нему в будущем", - сказал Блинкен.

Напомним, американские СМИ сообщали, что США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2".

А до этого, в Германии допустили остановку "Северного потока-2" в случае нового вторжения РФ в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энтони Блинкен Соединенные Штаты Америки Северный поток-2
NEWS
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть
DAILY
Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага
Стас Козлюкдля РБК-Украина Гражданские в засаде. Как киевская терроборона готовится встречать врага