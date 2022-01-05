Важко уявити роботу "Північного потоку-2" у разі нападу Росії на Україну, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив сьогодні, 5 січня, ситуацію довкола України з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Він заявив, що у разі нової агресії Росії газопровід "Північний потік-2" не запрацює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прес-конференції глав дипломатії США та Німеччини.