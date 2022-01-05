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Важко уявити роботу "Північного потоку-2" у разі нападу Росії на Україну, - Блінкен

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США, Середа 05 січня 2022 21:10
Важко уявити роботу "Північного потоку-2" у разі нападу Росії на Україну, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив сьогодні, 5 січня, ситуацію довкола України з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Він заявив, що у разі нової агресії Росії газопровід "Північний потік-2" не запрацює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прес-конференції глав дипломатії США та Німеччини.

"В цей час газ цим трубопроводом не надходить. І якщо Росія відновить свою агресію щодо України, то, звичайно, буде складно уявити, як газ надходитиме по ньому в майбутньому", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомляли, що США можуть запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2".

А до цього, в Німеччині допустили зупинку "Північного потоку-2" у разі нового вторгнення РФ в Україну.

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Ентоні Блінкен Сполучені Штати Америки Північний потік-2
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