Трубопровод Colonial Pipeline в США возобновил работу после кибератаки

В США возобновил работу трубопровод компании Colonial Pipeline. Она останавливал свою работу после кибератаки.
Об этом сообщили в компании.
Уточняется, что на возвращение к работе в стандартном режиме потребуется несколько дней.
В начале недели в компании обещали, что работу трубопровода будет восстановлена до конца недели.
Напомним, в США из-за кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline Company отменили часть ограничений на транспортировку топлива. В работе трубопровода случился сбой.
В субботу, 8 мая, компания объявила, что была вынуждена отключить часть своих систем из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя. Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.