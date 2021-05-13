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Трубопровід Colonial Pipeline в США відновив роботу після кібератаки

Автор: Даша Харченко

У США відновив роботу трубопровід компанії Colonial Pipeline. Він зупиняв свою роботу після кібератаки.

Про це повідомили в компанії.

Уточнюється, що на повернення до роботи в стандартному режимі буде потрібно кілька днів.

На початку тижня в компанії обіцяли, що роботу трубопроводу буде відновлена до кінця тижня.

Нагадаємо, в США через кібератаку на трубопровід Colonial pipeline Company скасували частину обмежень на транспортування палива. В роботі трубопроводу стався збій.

У суботу, 8 травня, компанія оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаку, проведеної з використанням програми-вимагача. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу.

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