Трубопровід Colonial Pipeline в США відновив роботу після кібератаки

У США відновив роботу трубопровід компанії Colonial Pipeline. Він зупиняв свою роботу після кібератаки.
Про це повідомили в компанії.
Уточнюється, що на повернення до роботи в стандартному режимі буде потрібно кілька днів.
На початку тижня в компанії обіцяли, що роботу трубопроводу буде відновлена до кінця тижня.
Нагадаємо, в США через кібератаку на трубопровід Colonial pipeline Company скасували частину обмежень на транспортування палива. В роботі трубопроводу стався збій.
У суботу, 8 травня, компанія оголосила, що була змушена відключити частину своїх систем через атаку, проведеної з використанням програми-вимагача. Йдеться про ransomware, зазвичай такі програми зашифровують файли на уражених комп'ютерах, а за розшифровку зловмисники вимагають сплату викупу.