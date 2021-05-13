Трубопровід Colonial Pipeline в США відновив роботу після кібератаки

У США відновив роботу трубопровід компанії Colonial Pipeline. Він зупиняв свою роботу після кібератаки.

Про це повідомили в компанії.

Уточнюється, що на повернення до роботи в стандартному режимі буде потрібно кілька днів.

На початку тижня в компанії обіцяли, що роботу трубопроводу буде відновлена до кінця тижня.