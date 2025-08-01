Трубін зробив собі подарунок на день народження: відстояв "на нуль" та здобув другий трофей з "Бенфікою" (відео)

Суперкубок Португалії

"Бенфіка" – "Спортінг" - 1:0

Гол: Павлідіс, 50

Перша перемога в сезоні

У сезоні-2024/25 "Спортінг" зробив "золотий дубль" у Португалії. Клуб виграв національний чемпіонат, випередивши "Бенфіку" на два пункти. А у фіналі Кубка здолав Трубіна та компанію з рахунком - 3:1.

У грі за Суперкубок "Бенфіка" отримала шанс взяти частковий реванш і скористалася ним.

Правда, вже на 5-й хвилині "Спортінг" відкрив рахунок: відзначився Педру Гонсалвеш. Однак гол скасували після перегляду ВАР через офсайд. До перерви рахунок залишався нульовим, але на старті другого тайму грецький нападник "Бенфіки" Евангелос Павлідіс реалізував гольову нагоду - 1:0.

Саме цей м'яч і став вирішальним. "Бенфіка" здобула перемогу в лісабонському дербі та тріумфувально відкрила сезон-2025/26.

Святкові емоції Трубіна

Український голкіпер провів повний матч у воротах "орлів": у його активі - три сейви, 63% точних передач (17 з 27) та сухий матч у першій офіційній грі нового сезону.

Символічно, що гра пройшла напередодні дня народження Анатолія - 1 серпня йому виповнилося 24 роки. Крім того, це був ювілейний, 100-й матч Трубіна за "Бенфіку".

"Неможливо придумати день краще. 100 матчів з "Бенфікою". +1 трофей. +1 перемога. 24-й день народження. Дякую команді та вболівальникам - це ідеальний старт сезону. Попереду - ще більше", - написав український воротар у Instagram після перемоги.

Суперкубок Португалії - другий трофей Трубіна у складі "Бенфіки" з моменту переходу у 2023 році. Дебютний українець здобув також у 2025 році - виграв Кубок португальської ліги у січні.

Вже наступного тижня "Бенфіка" стартує на євроарені. 6 серпня команда зіграє з французькою "Ніццою" у кваліфікації Ліги чемпіонів.