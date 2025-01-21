Трубін проти "Барселони" та інші топ-протистояння: повний розклад Ліги чемпіонів 21 січня

Сьомий тур головного єврокубка о 19:45 за київським часом відкриють два матчі. Італійська "Аталанта" вдома зіграє проти австрійського "Штурма". А "Монако" на власній арені прийме англійську "Астон Віллу".

О 22-й годині розпочнуться ще сім поєдинків. У центральному матчі вечора мадридський "Атлетіко" зіграє проти леверкузенського "Байєра". А в Лісабоні місцева "Бенфіка" українця Анатолія Трубіна поміряється силами з іспанською "Барселоною". Ще одне цікаве протистояння відбудеться в англійському Ліверпулі, де місцевий клуб, який очолює таблицю ЛЧ, прийматиме французький "Лілль".

Крім того, італійська "Болонья" зустрінеться з німецькою "Боруссією" Д, бельгійський "Брюгге" зійдеться з італійським "Ювентусом", сербська "Црвена Звезда" прийме нідерландський ПСВ, а братиславський "Слован" – німецький "Штутгарт".

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – платформа MEGOGO. Перегляд доступний для передплат "Максимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL.

Перелік матчів вівторка в 7-му турі основного етапу Ліги чемпіонів:

19:45, "Аталанта" – "Штурм"

19:45, "Монако" – "Астон Вілла"

22:00, "Атлетіко" – "Байєр"

22:00, "Бенфіка" – "Барселона"

22:00, "Болонья" – "Боруссія" Д

22:00, "Брюгге" – "Ювентус"

22:00, "Црвена Звезда" – ПСВ

22:00, "Ліверпуль" – "Лілль"

22:00, "Слован" – "Штутгарт"

Топ-матчі 21 січня

"Атлетіко" – "Байєр". На нас чекає протистояння Дієго Сімеоне та Хабі Алонсо, чиї команди претендують на прямий квиток до 1/8 фіналу. Як команда Сімеоне, так і підопічні Алонсо, зараз перебувають у чудовій формі. Серія перемог "Байєра" складається вже з 11-ти матчів, а "Атлетіко" на вихідні перервав свою серію з 15 перемог поспіль.

"Бенфіка" Анатолія Трубіна прийматиме "Барселону". На українського голкіпера чекає новий дуже серйозний виклик. Екзамен "Баварією", в якому різниця ударів була 24:1 не на користь "орлів", Трубін пройшов майже на відмінно, здійснивши дев'ять сейвів та отримавши найкращі оцінки серед гравців обох команд. Тепер проти українця і його команди гратиме суперфорвард Роберт Левандовські, який в цьому розіграші ЛЧ відзначився сімома м'ячами.

"Ліверпуль" – єдина команда, якій вдалося не лише не програти жодного матчу, а й взагалі не втратити жодного залікового балу в оновленому форматі ЛЧ. "Мерсисайдці" вдома зіграють з "Ліллем", який, також дивує в цьому розіграші найпрестижнішого турніру. Французи можуть не просто вийти до наступного раунду, а отримати прямий квиток до 1/8 фіналу.